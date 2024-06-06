شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الزمالك لتصحيح مسار كرة اليد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك لتصحيح المسار فى فريق رجال كرة اليد بالموسم الجديد بعد خسارة جميع البطولات المحلية و الأفريقية بالموسم المنقضي .

ويرصد الخليج 365 مخطط الزمالك لتصحيح أوضاع كرة اليد بالتقرير التالى :تجديد عقود اللاعبين المنتهى تعاقدهم

نجح مسئولو نادى الزمالك فى الإتفاق بشكل نهائى على تجديد تعاقد اللاعب مازن رضا لمدة 3 مواسم من أجل الحفاظ على وجود اللاعب بالموسم الجديد فى ظل اهتمام بعض الأندية فى الحصول على خدماته، فضلا عن محاولات إنهاء تجديد تعاقد محمود خليل " فلفل " .

توجيه الشكر لعدد من اللاعبين

كما الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين اللذين لم يحققون المستوى المطلوب هذا الموسم و هم ، هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي".

يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب يسعى لتصحيح الأوضاع مبكرا بعد خسارة فريق اليد كل البطولات هذا الموسم .

يسعى مجلس الزمالك إلى انهاء ملف تعيين مدير فنى جديد أجنبى سواء من المدرسة الإسبانية أو الفرنسية لتولى المهمة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل فى ظل تمسك مسئولو القلعة البيضاء بتعيين مدرب على أعلى مستوى خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.