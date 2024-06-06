شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 6 - 6 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 6- 6- 2024، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

الأهلى يعلق على أنباء مكافآت مونديال 2025 ويستفسر عن موعد القرعة

رد مسئولو النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن مكافآت بطولة كأس العالم للأندية عام 2025.

الزمالك يستعين بأياكس الهولندى ومانشستر سيتى لتطوير مدربى الناشئين

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك أن أول مهمة له في النادى هي تطوير المدربين في القطاع، خاصة وأن تطوير المدرب ينعكس على تطور أداء اللاعبين.

قناة أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو.. الليلة

أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS"، عن إذاعة مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حسام البدرى: عودة رمضان صبحى للأهلى واردة و"زعلت" على رحيل عبد الله السعيد

كشف حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه من الممكن خوض انتخابات النادى الأهلى الفترة المقبلة عقب اعتزال التدريب، وأن عودة رمضان صبحى للأهلى ليست مستحيلة.

التأشيرة تؤجل سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا للعلاج من الصليبى

ينتظر أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنهاء إجراءات السفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربى.

الزمالك يستقر على تفعيل عقد محمد شحاتة وتعديل راتبه

استقر مسئولو نادى الزمالك على تفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة لاعب الفريق المعار من طلائع الجيش، في ظل المستوى الذى ظهر به مع الفريق منذ الانضمام في الميركاتو الشتوى الأخير.

استاد القاهرة يفتح أبوابه الرابعة عصرا لحضور مباراة مصر وبوركينا فاسو

يستقبل استاد القاهرة الجماهير المصرية بدءاً من الرابعة عصرا استعداداً لحضور مباراة المنتخب الوطنى أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والتي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء.