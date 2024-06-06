موعد مواجهة الأهلي وفاركو المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في مسابقة الدوري الممتاز ، بملاقاة نظيره فاركو ، مساء الجمعة 14 يونيو الجاري ، ضمن مؤجلات المسابقة المحلية.





ويقام اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو واجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران متنوع، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل بين اللاعبين.

وبدأ الفريق استعداداته مؤخرًا للمرحلة القادمة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا.