شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري: النادى مطالب بسداد أكثر من 25 مليون جنيه قبل 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، تفاصيل الأزمة التي تهدد مشاركة النادي البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل، بسبب إيقاف قيد النادي، نتيجة قضية مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب المصري السابق.

وقال أبو قمر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: اتحاد الكرة أرسل إلينا خطاباً بالفعل يشترط فيه انهاء أزمة مستحقات رامي البدوي لضمان المشاركة الأفريقية، قبل 20 يونيو الجاري.

أضاف نائب رئيس المصري: مستحقات رامي البدوي تتخطى 25 مليون جنيه، للاعب لم يرتدي حتى قميص النادي المصري، ومنذ تولي المجلس الحالي المسؤولية نسدد ديون وقضايا لم نكن مسؤولون عنها، كانت كفيلة بالتعاقد مع صفقات تجعل المصري متصدراً للدوري.

واصل: يجب أن يتحمل كل شخص مسؤولية أخطائه وتوريط النادي في تلك القضايا، ونناشد محافظ بورسعيد بالتدخل لإنقاذ فرصة مشاركة النادي في أفريقيا.

ونجحت جهود مجلس إدارة النادي المصري فى إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الليبي مفتاح طقطق لدى النادي المصري، والبالغة نحو 423 ألف دولار، بالإضافة للفوائد المستحقة.

وكان اللاعب مفتاح طقطق قد تقدم بشكوى للاتحادين المصري والدولي لكرة القدم يطالب خلالها بصرف مستحقاته لدى النادي المصري عن تعاقده معه لموسمين بداية من موسم 2020/2019 ، وحتى موسم 2021/2020 ليتم الحكم له بأحقيته في الحصول على تلك القيمة والا سيتم إيقاف القيد للنادي المصري ليبدأ المصري في التفاوض مع اللاعب حتى انتهت المفاوضات بنجاح وتم تحويل مستحقات اللاعب من الحساب الشخصي لرئيس النادي ليوقع اللاعب على مخالصة نهائية ويسحب شكواه المقدمة ضد النادي المصري.

ويتبقى لـ النادي البورسعيدي الانتهاء من أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي والتي تصل إلى نصف مليون دولار بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد مع المجلس السابق للنادي، والتي تسببت في إيقاف قيد المصري