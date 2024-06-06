شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات تحرم أحمد فتوح من المشاركة مع منتخب مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من حساباته قبل مباراة بوركينا فاسو الليلة بسبب الإصابة وتأكد عدم لحاقه بالمباراة، وتم استدعاء عمر كمال عبد الواحد بدلا منه.

وسبق وتم استبعاد أحمد فتوح من منتخب مصر 3 مرات بسبب إصابات مختلفة، جاءت كالتالى:

12 سبتمبر 2023..إصابة فى عضلات البطن مع المنتخب

28 يناير 2024..إصابة عضلية مع منتخب مصر

3 يونيو 2024..إصابة فى أربطة الكاحل مع منتخب مصر



اصابات فتوح مع المنتخب الوطنى

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، في مباراة مثيرة تدور أحداثها على استاد القاهرة أمام قرابة 60 ألف متفرج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل الفراعنة لقاء اليوم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا صاحبة المركز الثالث، ويمهد الفوز طريق الفراعنة لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.