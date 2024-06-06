شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تذكرة مباراة مصر وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره بوركينا فاسو فى العاشرة مساء اليوم، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام باستاد القاهرة.

وينشر الخليج 365 صورة لتذكرة المباراة، والتى يظهر فيها موعد انطلاقها، وملعب إقامتها وطرفا المباراة.

يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال حيث يتواجد المنتخب في المجموعة الأولي رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وأثيوبيا وجيبوتي وسيراليون.

يحتل الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم تأتي بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا بيساو صاحبة المركز الثالث، وتأتي سيراليون بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط أيضا ثم أثيوبيا بالمركز الخامس برصيد نقطة واحدة وأخيرا جيبوتي في المركز الأخير بدون نقاط.