الامارات | آخر مباراة لمنتخب ألمانيا قبل انطلاق "يورو "2024"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم، وشارك كل اللاعبين في المران الختامي، الذي قاده يوليان ناغلسمان المدير الفني، قبل مواجهة المنتخب اليوناني غداً الجمعة في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وعاد ماكسيميليان ميتلشتيت للتدريبات اليوم الخميس، بعدما حصل على راحة في اليوم السابق.

ويعتمد ناغلسمان على ميتلشتيت في التشكيل الأساسي للمنتخب، ويتوقع ألا يتغير هذا الامر في مواجهة المنتخب اليوناني في مونشنجلادباخ.

ويتوقع أيضا أن يشارك لاعب خط الوسط توني كروس والمدافع أنتونيو روديجر منذ البداية بعدما انضما للمنتخب في منتصف الاسبوع عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

وغاب الثنائي عن المباراة الودية أمام المنتخب الأوكراني، ونفس الامر بالنسبة لليروي ساني، الذي أنهى عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات. وسيحصل ساني، جناح بايرن ميونخ، على فرصة للمشاركة أمام اليونان لإظهار أن بإمكانه التنافس رغم مشكلة عظمة العانة التي عانى منها في الاسابيع الماضية.

ويتعين على ناغلسمان أن يعلن عن القائمة النهائية لليورو المكونة من 26 لاعبا بعد انتهاء مباراة الغد مباشرة، مما يعني أنه يتعين عليه أن يستبعد لاعباً واحداً.

ويبدو أن واحدا من بين المدافع روبين كوخ أو المهاجم ماكسيميليان بيير سيخرج من القائمة. وقدم بيير مباراة قوية عندما شارك كبديل أمام المنتخب الأوكراني.

وقال ناغلسمان إنه لا يوجد أي لاعب يستحق عدم المشاركة في اليورو التي تقام في ألمانيا.

ويفتتح المنتخب الألماني مباريات البطولة يوم الجمعة 14 يونيو بمواجهة المنتخب الاسكتلندي، علما بانه يواجه أيضا المجر وسويسرا في دور المجموعات.