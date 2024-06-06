بعد قليل .. الإسماعيلي يلتقي المريخ السوداني وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الإسماعيلي في مواجهة ودية نظيره المريخ السوداني، بعد قليل ومع دقات السادسة من مساء اليوم، على ملعب ستاد الإسماعيلية، في إطار استعدادات الدراويش لعودة الارتباطات المحلية.





كما تقرر أن يلاقي فريق الإسماعيلي نظيره زد وديًا أيضًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

على صعيد آخر، قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الخميس الماضي 30 مايو الجاري قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار.

وتوجه النادي بالشكر لمكتب المحامي الكسندر روفينين الذي تابع القضية ونجح في إلغاء القرار الذي كان سيكلف النادي مايقرب من 70 مليون جنيه استرليني.