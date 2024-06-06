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قبل ساعات قليلة من لقاء مصر وبوركينا .. ترتيب مجموعة الفراعنة بتصفيات المونديال

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات العاشرة من مساء اليوم الخميس ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
 


وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون قبل اختبار اليوم ، الذي يعد الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.
ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب كما يلي :
1 - منتخب مصر 6 نقاط
2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط
3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط
4- منتخب سيراليون 1 نقطة 
5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة 
6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الليلة بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام
الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.
الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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