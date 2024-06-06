قبل ساعات قليلة من لقاء مصر وبوركينا .. ترتيب مجموعة الفراعنة بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات العاشرة من مساء اليوم الخميس ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون قبل اختبار اليوم ، الذي يعد الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الليلة بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.