ناقد رياضي : لا داعي للحديث المستمر عن العلاقة بين جهاز المنتخب وصلاح

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن كثرة الزيارات للاعبي منتخب مصر في المعسكر الحالي، أمر غير مقبول، كما أنه لم يكن جيدًا الحديث الآن عن أي شئ بين حسام حسن ومحمد صلاح.





وقال في تصريحات إعلامبة الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس : "حتى الآن لا أحد يعرف من سوف يشارك في المباراة بشكل أساسي، وحسام حسن سيُعلن عن التشكيل قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو داخل غرفة الملابس باستاد القاهرة الدولي، ولا أحد يعلم من سيحرس المرمى سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير".

وأضاف: "من الممكن أن نفاجئ بطريقة لعب مختلفة أمام بوركينا فاسو، بثلاثي في خط الدفاع، ومحمد صلاح يشارك بجوار مصطفى محمد في خط الهجوم.. منتخب مصر سيلعب بطريقة 3-5-2". وتابع: "، ومن الوارد وجود مروان عطية بجوار إمام عاشور، والثالث الأقرب هو حمدي فتحي حال الاعتماد على ثلاثي في الوسط"