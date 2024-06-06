"رغم الحصول على 50 مليون يورو".. ريال مدريد يعترض على مونديال 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يعترض نادي ريال مدريد الإسباني على فكرة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد، والتي تكون بمشاركة 32 فريقا كل 4 سنوات، وتقام النسخة الأولى منه خلال الفترة 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يعترض على البطولة لأنها تضع اللاعبين والأندية في حالة "حرب"، بالمزيد من المباريات في الأجندة الممتلئة، ولا يرى فائدة في الأمر.

وتابعت الصحيفة: "الموسم المقبل سنبدأ في أغسطس وننتهي في يوليو، هذا جنون سيقتلون اللاعبين، فهم سيلعبون لمدة 11 شهرًا دون راحة، بإجمالي حوالي 72 مباراة، ريال مدريد سيخوض مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ذلك بالإضافة إلى مباراة في بطولة إنتركونتيننتال للأندية في 18 ديسمبر، والمباريات التي سيخوضها اللاعبون مع منتخبات بلادهم".

وأضافت: "ريال مدريد في كأس العالم للأندية سيواجه فريقًا أفريقيًا أو من أمريكا الجنوبية أكثر قوة ولياقة بدنية، سيصلون في منتصف الموسم، بينما سيكون فريق أنشيلوتي منهكًا في نهاية الموسم، ليشارك في بطولة تقام بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستلزم مسافات بعيدة للسفر، في مدريد لا يرون الهدف من المشاركة في كأس العالم للأندية، رغم الحصول على 50 مليون يورو للمشاركة و100 مليون آخرين حال الفوز، لكن البطولة ستؤدي لإرهاق اللاعبين على المستوى البدني والعقلي".

وحصل ريال مدريد على بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، عقب الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0.

اقرأ أيضًا:

"الأهلي سيُشارك بها وبطل أوروبا يخوض النهائي فقط".. ما هي بطولة إنتركونتيننتال للأندية؟

تعرف على نظام كأس العالم 2026 والمدن المستضيفة