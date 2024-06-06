"مكنتش مصدق".. إبراهيم سعيد يكشف حقيقة طرده من النادي الأهلي وما فعله الأمن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، حقيقة طرده من حفل النادي الأهلي، الذي أقيم أول أمس الثلاثاء، في فرع الشيخ زايد، لتوقيع عقود بناء الاستاد الجديد.

قال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة النهار: "فيه صورة اتسربت من حفل النادي الأهلي لبناء الاستاد الجديد، وبيقولوا تم طردي من النادي، وأنا مستغرب بصراحة، لأني متواجد داخل النادي الأهلي منذ كان عندي 8 سنوات، وكنت حاضر في الملعب خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي".

أضاف: "فوجئت بصورة منتشرة، وبيقولوا أن النادي منعني والأمن تعامل معي بطريقة وحشة، وأنا بقول أن فيه حاجة اسمها نظام، وكان فيه شركة مسؤولة عن التنظيم، ومافيش حاجة أسمها أنك إبراهيم سعيد أو أي حد عشان تدخل من غير النظام المعمول".

أكمل: "النادي بعتلي رسالة يدعوني فيها، وأنا مكنتش مصدق من الفرحة أول ما شفتها، كأني شفت نتيجة امتحاني ونجحت فيها، وكنت واقف في الطابور، وفوجئت بأحد الأشخاص يلتقطلي صورة ويقول أني اطردت، وبقول الأهلي عمره ما يعمل كدا".

وأتم تصريحاته: "كنت مبسوط جدا جدا، وأنا وسط أهلي وناسي، وكنت بتمنى مصالحة النادي الأهلي منذ 2007، والنادي الأهلي يعلم جيدا الذين أخلصوا له، وأنا بفتخر بكوني أهلاوي، وبقول لم يتم طردي، والأمن تعامل معي بشكل جيد وكان ينظم شغله على الجميع وهذا شيء لا يحزن أحد بالعكس الجميع يحترم النظام".

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