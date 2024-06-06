"بعد أزمة أفشة".. الأهلي يمنع طاهر محمد طاهر من الظهور مع إبراهيم عبد الجواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، منع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من الظهور إعلاميا عبر قناة "الهدف" مع إبراهيم عبد الجواد على قناة أون تايم سبورتس 2.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية: "كل الاحترام لقنوات أون تايم سبورتس، كنا في فترة إجازة ومن حق اللاعبين الاحتفال مع الجماهير وعلى القنوات المصرية الداعمة للنادي، ولكن حاليا عدنا إلى التدريبات والدوري، لذلك اتخذت قرارا بالاكتفاء بالاحتفالات والتركيز على الفترة المقبلة".

وأضاف: "بالتأكيد القرار نتيجة تصريحات بعض اللاعبين في الفترة الماضية، الأمر كان للاحتفال وكان من المفترض أن تطول مدة الظهور الإعلامي أكثر من ذلك، ولكن الأحداث كانت متلاحقة وبعض التصريحات جعلتنا نغلق على أنفسنا، لأن الأمر كان مثيرا للجدل وأخذت التصريحات أكبر من حجمها، وهدفنا كان الاحتفال ليس الدخول في مشادة وأن نصبح مادة إعلامية لأسابيع مقبلة".

وشهدت الفترة الماضية أزمة داخل النادي الأهلي بسبب محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الأولى، بسبب التصريحات التي أدلي بها أثناء ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2".

وقرر النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية تقدر بـ200 ألف جنيه على اللاعب، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية لمدة يومين، بقرار من كولر بعد غضب زملائه في الفريق.

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