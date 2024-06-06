"الأمل" سلاح كولر لمواجهة ضغوط مباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان علي حسن:

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حلول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة ضغوط المباريات المقبلة للفريق الأحمر.

ونجح الفريق الأحمر، في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا، بعد تخطي فريق الترجي التونسي، في المباراة النهائية، ويستعد لمواجهة ضغوط مباريات في الفترة المقبلة ببطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتشهد الفترة الحالية، غيابات عديدة في صفوف فريق الأهلي، نظرا لتواجد اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن كولر قرر الاستعانة ببعض الناشئين وأطلق عليهم اسم "فريق الأمل"، الذي يخوض تدريبات بشكل متواصل خاصة المجموعة التي كانت مقيدة من عناصر فريق 2005 و2006.

وأوضح المصدر، أن فريق الأمل يخوض التدريب رغم نهاية بطولات الجمهورية، لتنفيذ طلب الجهاز الفني حيث سيحتاج لهؤلاء اللاعبين مع الفريق الأول لمواجهة ضغط المباريات.

وأكمل المصدر، أن انضمام اللاعبين من فريق الأمل، للفريق الأول سيكون بالتنسيق مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، ويعتبر أبرز الأسماء المتواجدة، هم: الحارس حازم جمال - مصطفى أبو الخير - إسلام عبد الله - إبراهيم عبد الحكيم - يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبد الله.

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