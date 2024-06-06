الزمالك يختتم ودياته خلال فترة التوقف أمام البنك الأهلي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، مبارياته الودية خلال فترة التوقف غدا الجمعة أمام البنك الأهلي.

وتشهد الفترة الحالية، فترة توقف دولي، في ظل خوض المنتخب الوطني مباريات تصفيات كأس العالم 2026، وغياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين وصل عددهم إلى 12 لاعبا.

وخاض الفريق الأبيض تجربته الودية الأولى أول أمس الثلاثاء، على ملعب النادي بميت عقبة، أمام فريق النصر، أحد أندية القسم الثاني، وحقق الفوز بنتيجة (3\1).

ويخوض الفريق الأبيض مباراته الودية الثانية والأخيرة، خلال فترة التوقف الدولي، غدا الجمعة في السادسة مساء، على ملعب بتروسبورت.

ويقوم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، بتجربة عدد من اللاعبين الشباب، تمهيدا لمشاركتهم في الفترة المقبلة.

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