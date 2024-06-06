"بعد تصويت الأندية".. الكشف عن موقف تقنية VAR من استمرار العمل بها في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكدت رابطة الدوري الانجليزي "بريميرليج"، على أن تقنية الفيديو مستمرة في المسابقة خلال الموسم المقبل بشكل طبيعي، بعد تصويت الأندية بالموافقة على استمرار التقنية في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أندية الدوري الإنجليزي صوتت، على استمرار تقنية "VAR" في المسابقة بشكل طبيعي في الموسم المقبل، مع العمل على تحسين أداء التقنية لتقليل الأخطاء.

وكان نادي وولفرهامبتون، طالب بإعادة التصويت على استمرار تقنية الفيديو المساعد بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، بعد الأخطاء التي شهدتها المسابقة في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن طلب وولفرهامبتون، تم رفضه بعد تصويت 19 نادي من أندية الدوري الإنجليزي بالموافقة على استمرار التقنية في الموسم المقبل.

وكشفت "الجارديان"، إن إدخال تقنية التسلل شبه الآلي التي سوف يتم تطبيقها في أكتوبر المقبل، من أهم الإجراءات التقنية التي ستساعد على تحسين عملها، والتقليل من التأخر في اتخاذ القرارات خلال المباريات.

وأتمت الصحيفة، إن رابطة الدوري الإنجليزي ستعمل على إدخال نظام تواصل جديد بين المشجعين وأصحاب المصلحة، للمساعدة في فهم الهدف من استخدام تقنية الفار.