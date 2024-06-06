مدرب تونس يكشف موقف الثنائي المصاب من مواجهة ناميبيا المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أوضح منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم موقف الثنائي عيسى العيدوني وسيف الله اللطيف من مواجهة ناميبيا المقبلة بعد تعرضهم للإصابة.

وكان عيسى العيدوني تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة غينيا الاستوائية أمس الإربعاء وخرج على إثرها وتم استبداله في الشوط الأول باللاعب نادر غندي.

وقال مدرب تونس في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء مباراة غينيا الاستوائية :"سنفتقد خدمات الثنائي عيسى العيدوني وسيف الله اللطيف عن مواجهة ناميبيا المقبلة في التصفيات، ولكن سيتواجدون رفقة البعثة التي ستغادر إلى جوهانسبرج لخوض المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم إلى جنوب أفريقيا "جوهانسبرج" غداً الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحا على متن طائرة خاصة.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة ناميبيا يوم الأحد المقبل على ملعب أورلاندو ضمن لقاءات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويذكر أن منتخب نسور قرطاج حقق فوزًا على نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف سجله محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.