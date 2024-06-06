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"الظهور الأول لنجم الأهلي".. تشكيل فلسطين لمواجهة لبنان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لمنتخب فلسطين بقيادة المدير الفني مكرم دبوب، على تشكيل منتخب بلاده الرسمي لملاقاة نظيره منتخب لبنان، في إطار منافسات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد تشكيل منتخب الفدائي، مشاركة نجم النادي الأهلي وسام أبو علي رفقة منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتواجد نجم نادي الزمالك ياسر حمد، على مقاعد بدلاء منتخب الفدائي في مباراة اليوم.

ويدخل منتخب فلسطين اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: معتز البطاط، محمد صالح، محمد خليل، ميلاد تيرمانيني.

خط الوسط: تامر صيام، عدي خروب، عطاء جابر، وسام أبو علي.

خط الهجوم: جوناثان زوريلا، عدي دباغ.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد 7 نقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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