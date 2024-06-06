شكرا لقرائتكم خبر عن رائعة وسام أبو على بمازيمبى ضمن المرشحين لأفضل هدف بدوري الأبطال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، والتي توج بلقبها الأهلي للمرة الـ12 في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي البطولة.

وتواجد هدف وسام أبو علي مهاجم الأهلي في شباك مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في نسخة 2024 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف وسام أبو علي في مرمى مازيمبي من صناعة علي معلول في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها محمد عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق.

وسجل رامي ربيعة هدف فوز الأهلي على الترجي في المباراة النهائية وقاد فريقه للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.