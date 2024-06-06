شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لا يعرف الهزيمة أمام بوركينا فاسو تاريخيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر في العاشرة مساء اليوم الخميس، نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.



7 مباريات جمعت مصر وبوركينا فاسو

تاريخ مواجهات منتخب مصر وبوركينا فاسو

يمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابق، وكانت البداية في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.

وتكررت مواجهة مصر وبوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 1998، وانتصر الفراعنة بفضل ثنائية العميد حسام حسن بالدور نصف النهائي.

يدخل الفراعنة لقاء اليوم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا بيساو صاحبة المركز الثالث، ويمهد الفوز طريق الفراعنة لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.