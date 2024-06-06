شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الترسانة وسبورتنج..وطارق مجدى للحرس ومنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمد معروف لادارة مباراة الترسانة وسبورتنج غدا فى الجولة الثالثة بدورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، على أن يدير الحكم طارق مجدى مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس فى نفس الجولة.

ويستدرج فريق الترسانة في الخامسة مساء غد الجمعة، فريق سبورتنج على استاد الترسانة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات متقاربة، بعدما تعادل الترسانة مع منتخب السويس سلبيا في الجولة الماضية، وكذلك تعادل منتخب السويس مع حرس الحدود سلبيا في نفس الجولة.



يحتل فريق الترسانة المركز الثالث في ترتيب دورة الترقى بنقطة واحدة، من مباراتين حيث خسر الأولى وتعادل الثانية، سجل لاعبو الشواكيش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف، في المقابل يحتل فريق سبورتنج المركز الثانى برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، سجل لاعبوه هدفا ولم يستقبلوا أهدافا.



وفي مباراة ثانية، يستقبل حرس الحدود في الخامسة مساء غد الجمعة، فريق منتخب السويس على استاد المكس بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الفوز بعد تعادل الحرس مع سبورتنج سلبيا في الجولة الماضية، كما تعادل منتخب السويس مع الترسانة بنفس النتيجة.



ويحتل فريق حرس الحدود صدارة ترتيب دورة الترقى برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، في المقابل يحتل فرق منتخب السويس المركز الرابع والأخير برصيد نقطة من تعادل وهزيمة، لم يسجل الفريق أي هدف واستقبل هدفا وحيدا.