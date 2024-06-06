قناة مفتوحة على النايل سات تعلن إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS"، عن إذاعة مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكتب حساب قناة أون تايم عبر حسابها على "فيس بوك": "انتظروا مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. الليلة في تمام 10:00 مساء على قناة ON TIME SPORTS ".

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن، مباراة بوركينا فاسو، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير «محمد الشناوي».

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد.