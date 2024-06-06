ناقد رياضي : الحيرة في اختيارات تشكيل المنتخب ظاهرة صحية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن أزمة حسام حسن مع صلاح بسبب الهجوم عليه وهو في القنوات الفضائية، ولم يكن يعلم بأنه سيكون مدربًا لمنتخب مصر بعد ذلك، مشيرًا إلى أن هناك فترة جفاء بين الثنائي، لكن تم انهاء كافة الأمور بين الطرفين، ويسير المعسكر بلا ازمات.





وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس : "محمد صلاح قائد لمنتخب مصر وسيكون مفيدًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وبالتأكيد حسام يريد وضع بصمته دائمًا ويتحدث عن ظهور صلاح في وجوده بشكل جيد".

وأضاف: "حسن شحاتة في وقت وجوده مدربا لمنتخب مصر، لم يكن يعلن التشكيل إلا في المحاضرة الفنية، وحسام حسن كان يخبئ التشكيل عن معاونيه".

وواصل: "خط الوسط لمنتخب مصر سيكون مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور".