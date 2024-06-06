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مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة لمواجهة تصفيات المونديال

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات العاشرة من مساء اليوم الخميس ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
 


ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل للمواجهات المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات ، بالإضافة إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون قبل اختبار اليوم ، الذي يعد الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.
ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب كما يلي :
1 - منتخب مصر 6 نقاط
2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط
3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط
4- منتخب سيراليون 1 نقطة 
5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة 
6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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