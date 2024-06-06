بينهم كهربا وأفشة.. نجوم الاهلي يطلبون الرحيل

كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن أن هناك عدد من نجوم الاهلي طلبوا الرحيل، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طارق السيد في تصريحات خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “هناك عدد من لاعبي الاهلي تمسكوا بطلب الرحيل، وطلبوا من خالد بيبو مدير الكرة في النادي، مساعدتهم في ذلك”.

وتابع: “يأتي ذلك بعد أن تخلي مجلس إدارة النادي الاهلي عن الوعود التي قدموها لهم، بتعديل عقودهم من الناحية المادية بالشكل المناسب الذي يليق بهم”.

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وأضاف نجم الزمالك السابق: “وبعد التوقيع على عقود على بياض اتفاجئوا بأنه لم يتم تدوين القيمة المادية المتفقة عليها، ومنهم محمود كهربا، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد مجدي أفشة خاصة بعد الأزمة الأخيرة، بعد تصريحاته التي أثارت غضب لاعبي الاهلي، وجعلت مارسيل كولر المدير الفني للفريق يقرر إيقافه عن التدريب ثم عودته”.