حقيقة صراع الاهلي والزمالك على صفقة صيفية وتفاصيل المفاوضات مع بن شرقي

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، حقيقة صراع الاهلي والقلعة البيضاء، من أجل التعاقد مع نجم طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح طارق السيد في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تواصلت مع يسري وحيد لاعب طلائع الجيش، تليفونيًا أمس، من أجل الحديث عن حقيقة مفاوضات الاهلي والزمالك لضمه”.

وتابع: “اللاعب أكد لي أن هذا الأمر غير صحيح، وأنه لم يتم التواصل معه من قبل الاهلي أو الزمالك، وأنه لديه وكيل واحد فقط، ومن يريد مفاوضته، فلابد أن يتحدث مع وكيله وإدارة نادي طلائع الجيش”.

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وأضاف: “اللاعب أوضح أن هناك أحد الوكلاء، وهو غير وكيله، وتحدث معه عن عرض من نادي بيراميدز، ورد يسري وحيد بأن المفاوضات مع إدارة ناديه ووكيله فقط، ولا يتعامل مع أي وكلاء آخرين”.

واستكمل طارق السيد: “سألته عن رغبته في اللعب للزمالك، أكد لي أنه يتشرف بذلك، واللاعب لديه الرغبة في ذلك، ولكن لم يتم التفاوض معه حتى الآن، وأتمنى مسئولي الزمالك يتواصلون معه”.

وعن التفاوض مع أشرف بن شرقي للعودة إلى الزمالك، أكد طارق السيد: “لاعبو الفريق هم من تواصلوا مع بن شرقي من أجل ضمه وليست الإدارة، ويحاولون إقناعه بتخفيض عقده لأن قيمته 2 مليون دولار وهذا حمل ثقيل جدًا على النادي”.

واسترسل: “هناك أحد رجال الأعمال سيتدخل من أجل تمويل جزء من الصفقة لعودته، وبمساعدة ممدوح عباس، فاتح خزائنه من أجل حل أزمات الزمالك المالية “.