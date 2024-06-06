المنتخب السعودي يتأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على باكستان

تأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بشكل رسمي، بعد أن حقق الفوز على باكستان.

وحقق المنتخب السعودي الفوز بثلاثية مقابل لا شيء أمام نظيره باكستان، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

سجل فراس البريكان الهدف الأول لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 26 من صناعة سلطان الغنام، فيما تمكن البريكان من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 41 من صناعة الغنام، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين نظيفين.

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واستطاع مصعب الجوير أن يسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب السعودي، في الدقيقة 59 من صناعة عبدالرحمن غريب، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد باكستان في المركز الرابع بدون نقاط.

وتشهد التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات كل مجموعة بها 6، على أن يلعب كل منتخب 10 مباريات ذهابًا وإيابًا، يتأهل منهم أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.