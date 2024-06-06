قلق واضطراب داخل معسكر بوركينا فاسو قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر

سادت حالة من القلق والاضطراب داخل صفوف منتخب بوركينا فاسو قبل ساعات قليلة من مواجهة منتخب مصر اليوم الخميس.

وكشفت قناة أون تايم سبورتس، بأن هناك قلق في معسكر بوركينا فاسو وأن الأمور ليست على مايرام قبل مواجهة الفراعنة.

وأشارت القناة بأن حالة القلق داخل معسكر بوركينا فاسو بسبب استبعاد اللاعبين أصحاب الخبرات من قائمة المباراة والتي تضم أغلبها لاعبين شباب.

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وأفادت أون تايم سبورتس بأن أخطر لاعبي بوركينا فاسو هو تاب سوبا، لاعب باير ليفركوزن الألماني والذي لعب دورًا هامًا في تتويج الأخير بالبوندسليجا.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، بعد قليل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتقام المبارة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويحتل الفراعنة المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية بينما منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.