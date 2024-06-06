محمد النني يوجه رسالة مؤثرة لـ منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

أرسل الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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ونشر محمد النني صورة للفراعنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كل التوفيق للمنتخب المصري اليوم».