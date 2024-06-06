"عمر كمال باك شمال".. تشكيل رضا عبد العال لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

اختار رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق التشكيل الأمثل لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو مساء اليوم الخميس في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365": "من وجهة نظري أري أن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في حالة رغبة حسام حسن تحقيق الفوز وتقديم مباراة قوية أمام بوركينا فاسو سيكون كالتالى: " في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، في خط الدفاع: عبدالمنعم ورامي ربيعة أو بيكهام اثنين في مركز المساك رغم عدم اقتناعي بشكل كبير بمستوى ربيعة الأخير مع الأهلي، ولكن من الصعب بالطبع أن ينفذ حسام حسن هذا في دفاع الفراعنة".

وتابع:" الظهير الأيمن أرى أن الأنسب لهذا المركز هو عمر كمال لأنه يستطيع تقديم مستوى أقوى بكثير ولكن بعد إصابة فتوح وعدم استدعاء ظهير أيسر مناسب كحسين السيد، كريم الديب ومحمد حمدي لاعب إنبي ولاعبون آخرون يصلحون للتواجد بهذا الجبهة".

وواصل: " أري أن يبدأ بعمر كمال كظهير أيسر ويضع محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، بينما خط الوسط لا بديل عن أكرم أو حمدي ويلعب بجوارهم إمام عاشور ولا أتمني أن يبدأ بكوكا أو مروان عطية".

واختتم: "أمامهم محمد صلاح على اليمين، وعلى اليسار محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد في الهجوم "