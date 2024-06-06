تغطية خاصة.. مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو اليوم (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم2026.

وحرصا على موافاتكم بتغطية المباراة نرصد لكن هنا أبرز الأخبار واللقطات، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط..

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مشاهدة مباراة المنتخب الوطني، أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026... للتفاصيل اضغط هنا

"بينهم مدحت شلبي".. 3 معلقين لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يستضيف المنتخب الوطني المصري، نظيره بوركينا فاسو، اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

"تغيير الطريقة ومفاجأة الظهير الأيسر".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، في تصفيات كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

"عمر كمال باك شمال".. تشكيل رضا عبد العال لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو

اختار رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق التشكيل الأمثل لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو مساء اليوم الخميس في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

الطريق إلى كأس العالم.. ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، في اللقاء الثالث للفراعنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

“مافيش كده في العالم".. شوبير يكشف طريقة حسام حسن أمام بوركينا فاسو

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن حسام حسن سيعتمد على الضغط المبكر... للتفاصيل اضغط هنا

"شوبير مميز ولكن".. قائد المنتخب السابق يختار حارس مصر أمام بوركينا فاسو

كشف نادر السيد نجم الزمالك وقائد منتخب مصر السابق عن اختياره للحارس الأنسب للفراعنة أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.. للتفاصيل اضغط هنا