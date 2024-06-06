"تنظيم مشترك".. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2024 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الحساب الرسمي لجائزة "البالون دور" الذي يتم تنظيمها بشكل سنوي، موعد إقامة الحفل في العام الحالي 2024، والذي سيتم تنظيمها بالاشتراك بين مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بداية من هذا العام.

وسيقام الحفل المشترك بين مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم 28 أكتوبر المقبل، على مسرح شاتليه بباريس، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم على مستوى الرجال والسيدات.

وقالت الصفحة الرسمية عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "بداية من الموسم الحالي، ستتعاون مجلة فرانس فوتبول مع الاتحاد الأوروبي، في تنظيم البالون دور".

وأشارت الصفحة ذاتها: "إنه سوف يتم الإعلان عن قائمة المرشحين للحصول على الجوائز الخاصة بالحفل، يوم 4 سبتمبر المقبل".

ويذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بالجائزة في العام الماضي، للمرة الثامنة في تاريخه.