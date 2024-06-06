رضا عبدالعال يكشف لـ"الخليج 365" مفاتيح تألق صلاح أمام بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق عن أبرز المفاتيح لتألق محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أمام بوركينا فاسو في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 ": أُفضل إبعاد صلاح عن الأنظار لأنه لم يشارك منذ 28 يوماً بالتحديد في المباريات الرسمية، لذلك أري أن الأنسب له اللعب تحت المهاجم حتى لا يبذل مجهود كبير".

وأضاف: " صلاح خطورته تتمثل في التسجيل أو صناعة الأهداف، ولذلك طريقة اللعب هي التي ستساعد على ظهوره بشكل جيد أم لا".

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق:" مركز الجناح الأيمن مناسب لصلاح في مباراة اليوم بجانب تريزيجيه ومصطفى محمد لتخفيف الرقابة عليه من جانب لاعبو بوركينا فاسو".

وواصل: "البدء بأكثر من جناح يمتلك حلول سيساعد صلاح، وبالتالى مصطفى هيشتغل ويصنع الفارق وكذلك إمام عاشور، بينما لو خاض اللقاء بلاعبين لا يمتلكون حلول هيكون من الصعب أن يقدم صلاح الأداء المطلوب منه".

وأتم حديثه قائلا :"لاعبين المنتخب يمتلكون فرصة عظيمة للظهور والتألق وإثبات امكانياتهم في مثل هذه المباريات، لأن صلاح نجح في اللقاءات السابقة في أن يصبح نجم الشباك وهذا سيسجل له في التاريخ أنه من اللاعبين الذين تركوا بصمة كبيرة في المنتخب، اعتقد ان دي فرصة العمر للكل من أجل خدمة أنفسهم والمنتخب".