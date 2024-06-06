رضا عبدالعال لـ"الخليج 365": حسام حسن ورث مميزات الجوهري التدريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يرى رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أن حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر يسير وفق ما تعلمه من مدربه الراحل محمود الجوهري.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لاعبو المنتخب المصري يعلمون جيداً أهمية المباراة والميزة الأهم في حسام حسن أنه يسير وفق ما تعلمه من الجوهري فورث منه القوة، الرغبة، الإصرار والروح وهذا هو ما نحتاج إليه في الربع ساعة الأولى من المباراة" .

وأضاف:"لا يمكن الحكم على التشكيل قبل المباراة، حسام حسن سيطبق ما في عقله، وبالتالي بعد المباراة يمكننا التعقب هل كان التشكيل ملائم للقاء وقوته وحساسيته أم لا وهل أخفق وكان من المفترض أن يلعب بلاعب على حساب لاعب آخر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.