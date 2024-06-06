"بينهم نجم الأهلي".. الكشف عن أفضل 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز، بجائزة الأفضل في بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الأخيرة 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فيديو لعدد من الأهداف عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً معلقاً عليه: "شاهد واستمتع، إليكم بعض من أفضل أهداف دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وشهدت القائمة تواجد هدف نجم الأهلي وسام أبو علي في مرمى مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ضمن قائمة أفضل 5 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

ويتواجد بخلاف أبو علي في القائمة كلا من، "جاستون سيرينو لاعب صن داونز، عن هدفه في مرمى نواذيبو الموريتاني، بابي عبدو ندياي لاعب الهلال عن هدفه في مرمى الترجي، عبد الله عبيد لاعب نواذيبو في مرمى بيراميدز، كينيدي موسوندا لاعب يانج أفريكانز في مرمى شباب بلوزداد".

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى اللقب رقم 12 في تاريخه.

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