" لازم نكسب بأي طريقة".. رضا عبدالعال يتوقع سيناريو مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تحدث رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق عن توقعه لمباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمني فوز المنتخب اليوم، ولكن هي مباراة صعبة لأن لو رجعنا بالزمن هنري أن بوركينا فاسو منتخب قوي جدا ومنظم ولا يلعب بعشوائية وبيقدم كرة جماعية".

وأضاف:"أمل أن تكون مساندة الجماهير دافع قوي للاعبين، ولا بديل عن تحقيق الفوز بأي طريقة حتى نبتعد عن بوركينا فاسو بخمس نقاط لأنه أقوى فريق في المجموعة".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة