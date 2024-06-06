شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفوق على بوركينا فاسو فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر فى العاشرة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يلتقى مع نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.



منتخب مصر يتفوق على بوركينا فاسو في القيمة التسويقية

منتخب مصر يتفوق على بوركينا فاسو في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 102.7 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بوركينا فاسو 90.95 مليون يورو

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في مباراة اليوم بقيمة 55 مليون يورو، بينما يأتي البوركينى إدموند فيصل تابسوبا وصيفا بقيمة 45 مليون يورو.

ويمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابق، وكانت البداية في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.

وتكررت مواجهة مصر وبوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 1998، وانتصر الفراعنة بفضل ثنائية العميد حسام حسن بالدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.