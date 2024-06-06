شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة البارالمبى يواصل استعداداته قبل انطلاق بطولة ليموج الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو المنتخب المصري للسباحة البارالمبي، تدريباتهم وفقًا للمواعيد المحددة من قبل اللجنة المنظمة، لبداية منافسات اللاعبين المصريين في بطولة ليموج الدولية للسباحة البارالمبية والتي ستنطلق غدًا الجمعة.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس منافسات بطولة ليموج الدولية للسباحة البارالمبية، والتي تستمر حتى 10 يونيو الجاري.

حيث تبدأ منافسات المنتخب المصري غدًا الجمعة، بمشاركة اللاعب زياد كحيل.

وقد تدرب المنتخب منذ وصوله ثلاث مرات بمشاركة جميع اللاعبين فيما عدا اللاعب زياد طارق الذي يصل اليوم الخميس بصحبة المدير الفني شريف حبيب.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: ملك حسين، آية الله أيمن، زياد كحيل، زياد طارق، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة شريف حبيب المدير الفني، وعمرو أبوالدهب المدرب، وعماد مدبولي مدرب وإداري، فيما يرأس البعثة الدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.