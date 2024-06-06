شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يدعم صفوف يد الزمالك قادما من هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" لاعب هليوبوليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع صاحب الـ24 عاماً على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاث مواسم، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

يسعى مسئولو نادى الزمالك لتصحيح المسار فى فريق رجال كرة اليد بالموسم الجديد بعد خسارة جميع البطولات المحلية و الأفريقية بالموسم المنقضي .

يسعى مجلس الزمالك إلى انهاء ملف تعيين مدير فنى جديد أجنبى سواء من المدرسة الإسبانية أو الفرنسية لتولى المهمة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل فى ظل تمسك مسئولو القلعة البيضاء بتعيين مدرب على أعلى مستوى خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.