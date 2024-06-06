شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نسعى للتجديد مع دسوقى ومخلوف وفوزى.. ومحمد حسن من العناصر المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن محمد حسن لاعب وسط الفريق ملتزم بالعقوبة ويؤدى تدريباته مع المستبعدين بشكل منتظم ولا نية للاستغناء عنه.



وقال عماد سليمان في تصريحات خاصة: "محمد حسن من اللاعبين الكبار في الفريق والعقوبة جاءت لتكون تقويم لباقى اللاعبين، ولكنه من اللاعبين المهمين داخل الفريق وملتزم بالتدريب مع المستبعدين، ولن نستغنى عنه لأنه من العناصر المهمة في الفريق".



وتابع: "محمد بيومى لازال لديه موسم في عقده بخلاف هذا الموسم، ولا صحة لانتهاء عقده هذا الموسم، ونسعى لتجديد عقده في الفترة المقبلة".



وأضاف سليمان: "دخلنا في مفاوضات متقدمة مع الثلاثى محمد دسوقى ومحمد مخلوف ومحمد فوزى، ولكن لم نتوصل لاتفاق حتى الآن، ولكن نرغب في التجديد لهم وهم يرغبون في البقاء وسنحاول الوصول لاتفاق معهم لأن هناك طلبات نحاول تلبيتها وطلبات من الصعب أن نوافق عليها لظروف النادى".

ويخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية اليوم الخميس، أمام المريخ السودانى، كما لعب شباب الدراويش الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مباراة ودية مع منتخب الشباب للحكم عليهم من أجل الاستعانة فى الفترة المقبلة باللاعبين البارزين فيهم.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق بروكسى الأحد المقبل فى ثانى وديات الدراويش، ويختتم مبارياته الودية أمام زد يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها 17 يونيو الجارى فى الأسبوع السادس والعشرين من دورى Nile.