شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بوركينا فاسو يؤازر منتخب بلاده أمام الفراعنة فى التصفيات المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة أون تايم سبورت، أن سفير بوركينا فاسو والقنصل يحضران مباراة مصر وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيراً إلى تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة منذ الصباح للإطمئنان على الأمور التنظيمية للقاء المرتقب.

يخوض منتخب مصر فى العاشرة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يلتقى مع نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في مباراة اليوم بقيمة 55 مليون يورو، بينما يأتي البوركينى إدموند فيصل تابسوبا وصيفا بقيمة 45 مليون يورو.

ويمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابق، وكانت البداية في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.