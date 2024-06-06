"رقم قياسي وصدارة".. المنتخب السعودي يضرب باكستان بثلاثية في تصفيات آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره باكستان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على جيناه سبورت ستاديوم في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل فراس البريكان هدف الأخضر الأول والثاني في المباراة في الدقيقتين 26،41 من عمر الشوط الأول، فيما جاء الهدف الثالث بإقدام مصعب الجوير في الدقيقة 59.

ونجح فراس البريكان بعد تسجيله هدفين في شباك باكستان تحقيق رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الدولية، حيث تخطي 8 لاعبين بعد وصوله إلى الهدف التاسع مع الصقور متجاوزاً كل من يحيى الشهري، نواف العابد، سعيد غراب، سعود جاسم، سعد الحارثي، خالد التيماوي، محمد نور وسلمان الفرج.

وبهذه النتيجة واصل منتخب السعودية احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل منتخب باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ولعب مانشيني المدير الفني للأخضر مباراة السعودية اليوم ضد باكستان بالتشكيل الأتي:

في مركز حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: علي لاجامي، ريان حامد، حسن كادش.

خط الوسط: سلطان الغنام – مصعب الجوير – مختار علي، سالم الدوسري، متعب الحربي.

خط الهجوم: فراس البريكان، عبد الرحمن غريب.