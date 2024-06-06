تعادل غينيا بيساو وإثيوبيا سلبيا بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب غينيا بيساو مع ضيفه منتخب إثيوبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ولم تنجح محاولات الفريقين في كسر التعادل السلبي طوال 90 دقيقة، ليقتسم الفريقين نقطتي المباراة .

ورفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، في انتظار نتيجة مباراة مصر، متصدر الترتيب برصيد ست نقاط، وبوركينا فاسو صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

على الجانب الآخر، رفع منتخب إثيوبيا رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس (قبل الآخير)، بفارق نقطتين خلف سيراليون (المركز الرابع) وبوركينا فاسو (الثالث)، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بدون رصيد من النقاط.