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"بتواجد شوبير وعمر كمال".. تعرف على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، عن قائمة اللاعبين المتواجدين على مقاعد بدلاء المنتخب الوطني، في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب القومي للقاء كلا من، "محمد عواد، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، عمر كمال، محمد شريف، إبراهيم عادل، محمد الشامي، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مصطفي فتحي، أحمد أمين أوفا، ناصر ماهر".

وكان المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن، أعلن عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المنتخب اللقاء، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، تريزيجيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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