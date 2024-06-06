إنجاز تاريحي لمنتخب فلسطين بعد التعادل مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حسم المنتخب الفلسطيني تأهله إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد التعادل مع نظيره اللبناني في المباراة التي جمعتهما على مساء اليوم الخميس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي بدون أهداف والذي أقيم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

وشهدت المباراة خروج وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين والنادي الأهلي مصاباً في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب فلسطين المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 8 نقاط، فيما يأتي لبنان في المركز الثالث بـ 3 نقاط.