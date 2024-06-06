لحظة بلحظة.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو (2-0)

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حمدي فتحي.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب القومي للقاء كلا من، "محمد عواد، مصطفي شوبير، ياسر إبراهيم، عمر كمال، محمد شريف، إبراهيم عادل، محمد الشامي، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مصطفي فتحي، أحمد أمين أوفا، ناصر ماهر".

المباراة

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول من مباراة مصر وبوركينا فاسو.

الدقيقة 3: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر.

الدقيقة 7: محمود تريزيجيه يحرز هدف منتخب مصر.

الدقيقة 14: استئناف اللعب مرة أخرى.

الدقيقة 19: تمريرة من زيزو إلفى مصطفى محمد يخرجها دفاع بوركينا إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 21: كرة عرضية من زيزو إلى داخل منطقة جزاء بوركينا فاسو لصالح منتخب مصر يخرجها الدفاع بنجاح.