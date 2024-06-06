"نجم الدوري المصري يقود الخيول".. تشكيل بوركينا الرسمي لمواجهة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو بقيادة براما تراوري، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة المنتخب المصري، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب بوركينا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كليان نيكيمبا.

خط الدفاع: إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، وبدراوجو.

خط الوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري.

خط الهجوم: دانجو واتارا، لا سينا تراوري.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يأتي منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة ذاتها برصيد 6 نقاط من نفس عدد المباريات.

ويشارك منتخبا مصر بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المجموعة الأولى، رفقة كلا من "جيبوتي، غينيا بيساو، سيراليون وإثيوبيا".

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