توافد الجمهور على ستاد القاهرة لمؤازرة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر سلامة:

توافدت الجماهير المصرية على استاد القاهرة الدولي لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته اليوم ضد بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحرص الآلاف من الجماهير على الحضور بالمدرجات من أجل تقديم الدعم والمساندة للاعبين في مشوارهم بالتصفيات الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره البوركيني اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الأولى بتصفيات المونديال والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

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