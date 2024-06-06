لحظة إعلان تشكيل مصر وتفاعل الجماهير مع صلاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر سلامة:
تفاعلت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي مع الأسماء التي اختارها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لخوض مواجهة بوركينا فاسو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ووجهت الجماهير تحية خاصة بعد إعلان اسم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.
وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم– رامي ربيعة.
خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- زيزو.
خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح – تريزيجيه.
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