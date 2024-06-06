لحظة إعلان تشكيل مصر وتفاعل الجماهير مع صلاح (فيديو)

تفاعلت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي مع الأسماء التي اختارها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لخوض مواجهة بوركينا فاسو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية