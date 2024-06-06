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تحية الجماهير المصرية لمحمد الشناوي قبل انطلاق مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر سلامة:

حرصت الجماهير المصرية المتواجدة بمدرجات استاد القاهرة الدولي على توجيه تحية خاصة إلى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي قبل انطلاق مباراة الفراعنة ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.

وشهد التشكيل الأساسي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تواجد محمد الشناوي أساسياً بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف خلال منافسات أمم أفريقيا الأخيرة.

ويلتقي منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بنظيره البوركيني اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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